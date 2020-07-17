Бывшая ведущая музыкального канала заявила в полицию об изнасиловании

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17 июля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Полицейский автомобиль. Фото: сайт МВД

Бывшая ведущая музыкального телеканала, имя которой не называется, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

По сообщениям СМИ, речь идет о 28-летней девушке, которая находилась в номере элитной гостиницы в центре Москвы вместе с мужчиной. Как выяснилось, о нем она практически ничего не знала. Пока что неизвестно, каким образом и зачем девушка оказалась в номере. Об этом не сообщается.

После ее обращения в полицию был задержан 27-летний уроженец Ленинградской области.

На днях в полицию обратилась модель, которая заявила, что на кастинге ее изнасиловал один из самых известных российских фотографов.