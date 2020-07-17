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В Домодедово позвонил неизвестный и сообщил о «минировании» аэропорта

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Домодедово позвонил неизвестный и сообщил о «минировании» аэропорта
Аэропорт Домодедово. Фото: pixabay.com

Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке.

После получения информации службы аэропорта вместе с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Домодедово, при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме, никакой эвакуации не проводится.

На днях аналогичное сообщение получила дирекция аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Оно оказалось ложным.

ДВа

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