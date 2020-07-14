Сообщение о минировании аэропорта Платов в Ростове-на-Дону оказалось ложным

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14 июля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

Аэропорт Платов в ростове-на-Дону. Фото: сайт аэропорта Платов

В Ростовской области из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт Платов.

Около полудня в соцсетях появилась информация о том, что эвакуировали аэропорт, приехал ОМОН. Одной из причин называли поступившее в аэропорт сообщение о минировании. Людей вывели из самолётов и здания. Спустя некоторое время в дирекции аэропорта эту информацию подтвердили.

По последним данным, самолеты у терминала осмотрены, информацию о минировании не подтвердили и аэропорт работает в штатном режиме.