Сообщение о минировании аэропорта Платов в Ростове-на-Дону оказалось ложным
14 июля 2020, 13:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: 161.ru
В Ростовской области из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт Платов.
Около полудня в соцсетях появилась информация о том, что эвакуировали аэропорт, приехал ОМОН. Одной из причин называли поступившее в аэропорт сообщение о минировании. Людей вывели из самолётов и здания. Спустя некоторое время в дирекции аэропорта эту информацию подтвердили.
По последним данным, самолеты у терминала осмотрены, информацию о минировании не подтвердили и аэропорт работает в штатном режиме.
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