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В аэропорту Ростова-на-Дону экстренно сел самолет из-за отказа двигателя

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В аэропорту Ростова-на-Дону экстренно сел самолет из-за отказа двигателя
Самолет. Фото: pixabay.com

В аэропорту Ростова-на-Дону самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя. Южная транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту произошедшего.

Известно, что 29 июня лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва – Ростов-на-Дону, экстренно приземлился в аэропорту «Платов» из-за отказа левого двигателя. Отмечается: в результате инцидента пострадавших нет.

Прокуратура в настоящее время организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось: в Петербурге произошло ДТП с автобусом, три человека.

ЕЧ

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