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В Санкт-Петербурге три человека пострадали в результате ДТП с автобусом

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Санкт-Петербурге три человека пострадали в результате ДТП с автобусом
Автобус. Фото: pixabay.com

В Петербурге произошло ДТП с автобусом, три человека пострадали. Об этом сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась около 11.55 по московскому времени на Ленинском проспекте.

Известно, что водитель, управляя легковым автомобилем, при совершении правого поворота со второго ряда, произвел столкновение с автобусом, который совершал правый поворот с крайнего правого ряда. В результате инцидента травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров автобуса -  две женщины и молодой человек.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось: причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Проходчиков, расположенном на северо-востоке Москвы, могла стать утечка газа.  

ЕЧ

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