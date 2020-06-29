В Санкт-Петербурге три человека пострадали в результате ДТП с автобусом

В Петербурге произошло ДТП с автобусом, три человека пострадали. Об этом сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария случилась около 11.55 по московскому времени на Ленинском проспекте.
Известно, что водитель, управляя легковым автомобилем, при совершении правого поворота со второго ряда, произвел столкновение с автобусом, который совершал правый поворот с крайнего правого ряда. В результате инцидента травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров автобуса - две женщины и молодой человек.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось: причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Проходчиков, расположенном на северо-востоке Москвы, могла стать утечка газа.
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