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Причиной взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы могла стать утечка газа

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Причиной взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы могла стать утечка газа
пожарная машина, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Проходчиков, расположенном на северо-востоке Москвы, могла стать утечка газа. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Согласно последней информации, в качестве вероятных причин взрыва и пожара в жилом доме рассматриваются утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Ранее сегодня  источник в экстренных службах Москвы уточнил, что в настоящий момент наблюдается открытое горение из окон дома, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. Предполагается, что пламя бушует в четырех квартирах. Из помещений спасены пять человек, четверых передали врачам.

ЕТ

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