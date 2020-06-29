Причиной взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы могла стать утечка газа

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29 июня 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пожарная машина, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Проходчиков, расположенном на северо-востоке Москвы, могла стать утечка газа. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Согласно последней информации, в качестве вероятных причин взрыва и пожара в жилом доме рассматриваются утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Ранее сегодня источник в экстренных службах Москвы уточнил, что в настоящий момент наблюдается открытое горение из окон дома, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. Предполагается, что пламя бушует в четырех квартирах. Из помещений спасены пять человек, четверых передали врачам.