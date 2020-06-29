Причиной взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы могла стать утечка газа
29 июня 2020, 14:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Проходчиков, расположенном на северо-востоке Москвы, могла стать утечка газа. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
Согласно последней информации, в качестве вероятных причин взрыва и пожара в жилом доме рассматриваются утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.
Ранее сегодня источник в экстренных службах Москвы уточнил, что в настоящий момент наблюдается открытое горение из окон дома, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. Предполагается, что пламя бушует в четырех квартирах. Из помещений спасены пять человек, четверых передали врачам.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.