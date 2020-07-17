В Москве мужчина больше недели хранил труп матери под одеялом

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17 июля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Полиция. Фото: соцсети

Житель Москвы на протяжении 10 дней хранил тело своей умершей матери в комнате под одеялом. 51-летний мужчина не сообщил о смерти женщины, труп обнаружил участковый.

Во время визита сотрудника правоохранительных органов мужчина заявил, что мать находится на даче. Однако участковый заметил сильный трупный запах и решил проверить квартиру. Накрытое одеялом тело 81-летней женщины он обнаружил в комнате на кровати. Отмечается, что на теле пенсионерки не обнаружено следов насильственной смерти, ведется проверка.

Ранее в реке Кубань в Армавире было обнаружено тело девочки-подростка.