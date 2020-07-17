В Москве мужчина больше недели хранил труп матери под одеялом
17 июля 2020, 11:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Житель Москвы на протяжении 10 дней хранил тело своей умершей матери в комнате под одеялом. 51-летний мужчина не сообщил о смерти женщины, труп обнаружил участковый.
Во время визита сотрудника правоохранительных органов мужчина заявил, что мать находится на даче. Однако участковый заметил сильный трупный запах и решил проверить квартиру. Накрытое одеялом тело 81-летней женщины он обнаружил в комнате на кровати. Отмечается, что на теле пенсионерки не обнаружено следов насильственной смерти, ведется проверка.
Ранее в реке Кубань в Армавире было обнаружено тело девочки-подростка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.