В Армавире в реке Кубань найдено тело девочки-подростка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 июля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

10 июля в реке Кубань в Армавире было обнаружено тело девочки-подростка. По предварительной информации, это тело 14-летней школьницы, пропавшей 7 июля во время купания в Кубани.

По факту гибели несовершеннолетней региональным СУ СКР организована доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», 7 июля в Армавире в районе Старой Станицы группа школьников отдыхала на берегу Кубани. По словам очевидцев, около 16:00 девочка-подросток оставила своих друзей на берегу и вошла в воду. Купальщица не приняла в расчет слишком сильное течение, и ее унесло вниз по реке. Свидетели происшествия позвонили в спасательную службу.

Пропавшую девочку почти трое суток искали сотрудники «Службы спасения», «Кубань-СПАС», первого пожарно-спасательного отряда и полиции, а также волонтеры. Спасатели обследовали участок реки более семи километров.