Девочка-подросток пропала в Армавире во время купания в реке Кубань

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9 июля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: набережная реки Кубань в районе Старой Станицы в Армавире/ Fotokto.ru

В Армавире вторые сутки ищут девочку, пропавшую во время купания в реке Кубань. 7 июля она в компании других подростков отдыхала на берегу реки в районе Старой Станицы. По словам очевидцев, около 16:00 девочка решила искупаться и вошла в воду, но ее унесло сильным течением. Свидетели происшествия позвонили в спасательную службу.

К поискам девочки, унесенной течением, подключились сотрудники «Службы спасения», «Кубань-СПАС» и первого пожарно-спасательного отряда и полиции. Как сообщает портал gorodarmavir.ru, к сегодняшнему дню в поисках девочки спасатели обследовали 7-километровый участок реки. Пропавшую пока не нашли.

Поиски продолжаются: 36 спасателей обследуют реку по берегу и на воде.