В Хабаровске майор полиции выпала из окна многоквартирного дома
16 июля 2020, 07:40[ «Аргументы Недели» ]
Сотрудница правоохранительных органов, 37-летняя майор полиции выпала из окна, расположенного между шестым и седьмым этажами дома, в котором она не проживала. Женщина погибла.
Камеры видеонаблюдения засняли, как погибшая зашла в подъезд вместе с другой женщиной. Потом она попыталась подняться на крышу. Однако выход на крышу был закрыт, и она спустилась на несколько пролётов и открыла окно. Дальше установленная во дворе камера засняла майора лежащей на земле. Жители дома заверили, что до трагедии ее не встречали. В краевом управлении МВД началась служебная проверка.
Правоохранитель была в отпуске, у нее осталась дочь-подросток. По неподтверждённой информации, майор являлась свидетелем в уголовном деле, направленном против её бывшего руководителя, который был уволен из полиции.
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