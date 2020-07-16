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В Хабаровске майор полиции выпала из окна многоквартирного дома

, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровске майор полиции выпала из окна многоквартирного дома
окно, фото: pixabay.com

Сотрудница правоохранительных органов, 37-летняя майор полиции выпала из окна, расположенного между шестым и седьмым этажами дома, в котором она не проживала. Женщина погибла.

Камеры видеонаблюдения засняли, как погибшая зашла в подъезд вместе с другой женщиной. Потом она попыталась подняться на крышу. Однако выход на крышу был закрыт, и она спустилась на несколько пролётов и открыла окно.
Дальше установленная во дворе камера засняла майора лежащей на земле. Жители дома заверили, что до трагедии ее не встречали. В краевом управлении МВД началась служебная проверка.

Правоохранитель была в отпуске, у нее осталась дочь-подросток. По неподтверждённой информации, майор являлась свидетелем в уголовном деле, направленном против её бывшего руководителя, который был уволен из полиции.

НС

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