В Хабаровске майор полиции выпала из окна многоквартирного дома

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16 июля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

окно, фото: pixabay.com

Сотрудница правоохранительных органов, 37-летняя майор полиции выпала из окна, расположенного между шестым и седьмым этажами дома, в котором она не проживала. Женщина погибла.

Камеры видеонаблюдения засняли, как погибшая зашла в подъезд вместе с другой женщиной. Потом она попыталась подняться на крышу. Однако выход на крышу был закрыт, и она спустилась на несколько пролётов и открыла окно.

Дальше установленная во дворе камера засняла майора лежащей на земле. Жители дома заверили, что до трагедии ее не встречали. В краевом управлении МВД началась служебная проверка.

Правоохранитель была в отпуске, у нее осталась дочь-подросток. По неподтверждённой информации, майор являлась свидетелем в уголовном деле, направленном против её бывшего руководителя, который был уволен из полиции.