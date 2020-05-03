Некоторые подробности о жизни двух мальчиков, выпавших из окна 11 этажа в Москве

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3 мая 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК, 5 канал

фото из открытых источников

В Москве расследуется уголовное дело, возбужденное следователями после гибели в субботу, 2 мая, двух несовершеннолетних детей. Погибли два мальчика, выпавшие из окна жилого дома по улице Талалихина в Таганском районе столицы.

Тела детей со следами от падения с высоты обнаружили на улице около дома № 8.

Оказывается в момент трагедии в квартире на 11 этаже, из окна которой выпали два ребенка, находились их мать и бабушка. Ранее СМИ сообщал, что с братьями дома была их бабушка.

Источники узнали, что один из мальчиков принимал участвовал в рубрике "Взгляд снизу" в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Известно, что братья занимались танцами. Преподаватели не замечали у братьев нежелания учиться или каких-то депрессивных настроений. По уточненным данным, мальчикам было семь и 10 лет.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и криминалисты вчера вечером работали на месте происшествия.