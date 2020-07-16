Автомобиль протаранил школу в Приморье, четверо пострадавших

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16 июля 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП, фото: pixabay.com

В Спасском районе Приморского края 39-летний водитель Suzuki Escudo протаранил забор и крыльцо школы. Как сообщает сегодня региональное УМВД РФ, пострадали четыре человека.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии, потерял управление и наехал на забор, после чего врезался в крыльцо. Водитель и три пассажира получили травмы. Среди пострадавших – 9-летний ребенок. Он не был пристегнут ремнем безопасности, у мальчика закрытая черепно-мозговая травма.На водителя составили административные материалы, также ему придется возместить ущерб учебному заведению.

Вчера на Ставрополье случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин.