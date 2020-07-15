Человек погиб в ДТП на Ставрополье

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15 июля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Ставрополье случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин. В результате аварии, как уточнило управление ГИБДД по региону, погиб один человек, а еще семеро пострадали.

ДТП случилось на 2-м километре автодороги "Ставрополь – Аэропорт" в 11.40 по местному времени. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Водитель второго транспортного средства скончался на месте. Семь других граждан пострадали и были доставлены в больницу.

Уточняется, что среди травмированных четверо детей, которые находились на заднем пассажирском сидении иномарки, не пристегнутые ремнями безопасности.