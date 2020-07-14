Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области пассажир машины скорой помощи скончалась после аварии. Об этом утром во вторник, 14 июля, сообщил представитель управления ГИБДД России по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 4.15 по московскому времени на 285-м километре автодороги "Волгоград - Каменск". Согласно предварительным данным, водитель иномарки во время обгона не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной скорой помощи. В результате случившегося пострадали водители обоих транспортных средств, а также два пассажира автомобиля медиков.
Впоследствии сотрудница медчасти 1969 года рождения скончалась в больнице.
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