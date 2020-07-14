В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком

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14 июля 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

После столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Красноярске погибли две женщины. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, еще одна гражданка получила травмы и была госпитализирована.

Происшествие случилось в 02.50 на улице Северное Шоссе у дома 31г. Водитель иномарки допустил наезд на стоявший грузовик, вследствие чего две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских сидениях, погибли на месте от полученных травм. Еще одна гражданка, которая была на заднем сидении, госпитализирована.

Водитель скрылся с места аварии. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП и ищет автомобилиста.