В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком

После столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Красноярске погибли две женщины. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, еще одна гражданка получила травмы и была госпитализирована.
Происшествие случилось в 02.50 на улице Северное Шоссе у дома 31г. Водитель иномарки допустил наезд на стоявший грузовик, вследствие чего две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских сидениях, погибли на месте от полученных травм. Еще одна гражданка, которая была на заднем сидении, госпитализирована.
Водитель скрылся с места аварии. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП и ищет автомобилиста.
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