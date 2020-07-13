В Тюмени три человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Тюмени столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В региональной Госавтоинспекции утром в понедельник, 13 июля, сообщили, что в результате случившегося пострадали три человека.
Авария, согласно данным ГИБДД, случилась ранее сегодня на перекрестке улиц Дружбы и Ватутина.
Предварительно установлено, что водитель иномарки не пропустил маршрутное такси. Автомобилист утверждает, что не заметил транспортное средство. В результате ДТП пострадали женщины 1967, 1975 и 1992 годов рождения. Врачи уточнили, что они получили легкие повреждения.
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