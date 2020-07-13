Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Тюмени три человека пострадали в ДТП с маршруткой

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тюмени три человека пострадали в ДТП с маршруткой
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Тюмени столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В региональной Госавтоинспекции утром в понедельник, 13 июля, сообщили, что в результате случившегося пострадали три человека.

Авария, согласно данным ГИБДД, случилась ранее сегодня на перекрестке улиц Дружбы и Ватутина.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не пропустил маршрутное такси. Автомобилист утверждает, что не заметил транспортное средство. В результате ДТП пострадали женщины 1967, 1975 и 1992 годов рождения. Врачи уточнили, что они получили легкие повреждения.

ЕТ

Общество

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью