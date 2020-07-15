Сотрудник Росгвардии спас девочку во время пожара в московской квартире

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15 июля 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росгвардия

машина Росгвардии, Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудник Росгвардии спас двенадцатилетнюю девочку, которая находилась одна в московской квартире во время пожара. Пламя вспыхнуло в многоквартирном доме, расположенном на улице Твардовского.

Росгвардеец от соседей узнал, что в квартире, где возник пожар, находится двенадцатилетняя девочка, которая не может самостоятельно выбраться из задымленного помещения. Он поднялся наверх и оперативно вывел школьницу наружу.

Уже на улице сотрудник Росгвардии связался с родственниками несовершеннолетней и дождался их приезда. Данных о причинах возникновения пожара не поступало.