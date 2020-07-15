Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Сотрудник Росгвардии спас девочку во время пожара в московской квартире

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росгвардия

Сотрудник Росгвардии спас девочку во время пожара в московской квартире
машина Росгвардии, Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудник Росгвардии спас двенадцатилетнюю девочку, которая находилась одна в московской квартире во время пожара. Пламя вспыхнуло в многоквартирном доме, расположенном на улице Твардовского.

Росгвардеец от соседей узнал, что в квартире, где возник пожар, находится двенадцатилетняя девочка, которая не может самостоятельно выбраться из задымленного помещения. Он поднялся наверх и оперативно вывел школьницу наружу.

Уже на улице сотрудник Росгвардии связался с родственниками несовершеннолетней и дождался их приезда. Данных о причинах возникновения пожара не поступало.

ЕТ

Политика

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил подготовить документы для возврата исторически принадлежавших РФ храмов, расположенных в Турции.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью