В Калмыкии уволен заместитель министра сельского хозяйства

Аргументы Недели → Происшествия 13+

15 июля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

степь Калмыкии, фото: pixabay.com

Заместитель министра сельского хозяйства Калмыкии, близкие родственники которого получили господдержку на развитие племенного животноводства, уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Замминистра курировал вопросы животноводства и племенного дела. Он же был председателем комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий из республиканского бюджета по направлениям животноводства.

Ему поступили на рассмотрение два пакета документов ООО "Баска", которое претендовало на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области племенного животноводства, при этом гендиректором и замгендиректора ООО "Баска" являлись его близкие родственники, сын и жена. Замминистра должен был уведомить председателя правительства Республики Калмыкия о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, однако он этого не сделал.

Проводится проверка обоснованности предоставления минсельхозом республики ООО "Баска" субсидии в размере свыше 3 миллионов рублей.