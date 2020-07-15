Жительница Тверской области рассказала, как она выжила после жесткой посадки самолета на кукурузное поле

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15 июля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

самолет, севший в кукурузном поле, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Жительница Торжка Тверской области рассказала, как она выжила после жесткой посадки авиалайнера Airbus A321-211 авиакомпании "Уральские авиалинии" на кукурузное поле 15 августа 2019 года.

Самолет, выполнявший плановый рейс U6 178 по маршруту "Москва – Симферополь", через 93 секунды после вылета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей чаек, вследствие чего у воздушного судна отказали оба двигателя. Пилоты смогли благополучно посадить самолет на кукурузное поле. 226 пассажиров и 7 членов экипажа, находившиеся на борту, выжили.

Ирина Бутенко из Торжка сообщила, что летела в тот день в Симферополь вместе с сыном, мужем и мамой, хотя, по ее словам, были знаки, что этого делать не стоит. В частности, интернет плохо работал и не позволил членам одной семьи сразу купить билеты на самолет. Кроме того, когда муж женщины сказал их сыну, что они скоро полетят на море, мальчик ответил, что они не полетят, а поедут на машине.

Ирина сообщила, что почти сразу после взлета начали раздаваться хлопки, после чего самолет вдруг накренился. Она посмотрела в окно и увидела, что летательный аппарат поднялся уже высоко. По словам женщины, паники на борту не было, поскольку экипаж не сделал никаких заявлений, однако она сразу поняла – воздушное судно падает. Ее сын понял, что случилось нечто экстраординарное, но мать пыталась его успокоить, хотя думала только о том, что скоро вся ее семья погибнет. У Бутенко в голове была только одна мысль: "Господи, если ты существуешь, спаси всех, кто летит". Ирина уточнила, что не почувствовала самого столкновения с землей. После случившегося молодой человек, сидевший рядом, крикнул ей, чтобы она бежала. Через несколько секунд она увидела стюардессу, которая спустила трап. Жительница Торжка отстегнула ребенка и бросилась к выходу. Когда она попала на улицу, то поняла, что следует удалиться от самолета на безопасное расстояние. Женщина с сыном на руках бежала по мокрому кукурузному полю, падала и вновь поднималась. Через некоторое время из транспортного средства выбрались ее муж и мать.

По словам Ирины, теперь она понимает – нужно слушать, что подсказывает судьба. "Если что-то не получается – не надо, значит, это не твое", – заключила Бутенко.