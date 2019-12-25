Пилот севшего в кукурузном поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь

Юсупов затруднился сказать, принесла ли данная ситуация ему счастье, однако подчеркнул, что его жизнь стала сложнее, поскольку в настоящий момент ему приходится часто посещать различные мероприятия. Из-за этого пилоту не всегда хватает времени на семью. Мужчина признался, что хочет, чтобы эта шумиха поскорее закончилась.