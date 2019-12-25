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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Пилот севшего в кукурузном поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: E1

Пилот севшего в кукурузном поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь
пилот Дамир Юсупов, vk.com/le.aviateur
Пилот аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus A321 Дамир Юсупов рассказал, как после инцидента изменилась его жизнь. Аварийная посадка лайнера случилась 15 августа.
 
Юсупов затруднился сказать, принесла ли данная ситуация ему счастье, однако подчеркнул, что его жизнь стала сложнее, поскольку в настоящий момент ему приходится часто посещать различные мероприятия. Из-за этого пилоту не всегда хватает времени на семью. Мужчина признался, что хочет, чтобы эта шумиха поскорее закончилась.
 
Напомним, 15 августа самолет с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей птиц. Пилоты оперативно приняли решение сажать воздушное судно в кукурузном поле. Посадка прошла успешно, никто не погиб. Медпомощь потребовалась 76 гражданам, в том числе 19 детям.
ЕТ

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