В Волгоградской области произошел пожар на газопроводе

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14 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

пожар, фото: bloknot-volgograd.ru

В Котельниковском районе Волгоградской области сегодня днем произошел пожар на магистральном газопроводе. Площадь возгорания в настоящее время составляет около 10 кв.метров.

Пожарные с помощью специальной техники просыпали грунт, поданы два «ствола» на проливку и охлаждение территории. Известно, что трассы газопровода и ответвления проходят под землей. Пламя вырывается отдельными очагами из-под земли, общая площадь возгорания составляла поначалу около 200 квадратных метров.

В Свердловской области вчера потушили пожар на перевале Дятлова.