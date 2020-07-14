В Волгоградской области произошел пожар на газопроводе
14 июля 2020, 17:07[ «Аргументы Недели» ]
В Котельниковском районе Волгоградской области сегодня днем произошел пожар на магистральном газопроводе. Площадь возгорания в настоящее время составляет около 10 кв.метров.
Пожарные с помощью специальной техники просыпали грунт, поданы два «ствола» на проливку и охлаждение территории. Известно, что трассы газопровода и ответвления проходят под землей. Пламя вырывается отдельными очагами из-под земли, общая площадь возгорания составляла поначалу около 200 квадратных метров.
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