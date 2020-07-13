В Свердловской области потушили пожар на перевале Дятлова

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13 июля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

В Свердловской области пожар потушили на знаменитом перевале Дятлова. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Отмечается, что площадь возгорания составила 40 гектаров.

По информации ведомства, пожар начался от туристической тропы. В ликвидации возгорания приняли участие 11 десантников-пожарных Уральской авиабазы.

Напомним, перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова