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В Свердловской области потушили пожар на перевале Дятлова

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

В Свердловской области потушили пожар на перевале Дятлова
фото: pixabey

В Свердловской области пожар потушили на знаменитом перевале Дятлова. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Отмечается, что площадь возгорания составила 40 гектаров. 

По информации ведомства, пожар начался от туристической тропы. В ликвидации возгорания приняли участие 11 десантников-пожарных Уральской авиабазы.

Напомним, перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова

ЕСт

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