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Защита Ефремова завершила процесс ознакомления с материалами следствия

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Защита Ефремова завершила процесс ознакомления с материалами следствия
адвокат Эльман Пашаев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Днем во вторник, 14 июля, стало известно, что защита знаменитого российского актера Михаила Ефремова завершила процесс ознакомления с материалами следствия по делу о дорожно-транспортном происшествии.

Адвокат артиста Эльман Пашаев подтвердил, что ознакомление с материалами закончено.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июля на Садовом кольце в центре Москвы Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся другим автомобилем, водитель которого впоследствии скончался. Сначала актер заявил, что готов понести наказание. Позже адвокат Эльман Пашаев сообщил, что артист не считает себя виновником ДТП.

ЕТ
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