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14 июля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Девятилетний ребенок пропал в Хабаровске. Согласно последней информации, прокуратура Железнодорожного района города в настоящий момент проводит проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего.

Ребенок пропал 12 июля. В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, исчезнувший несовершеннолетний был из неблагополучной семьи. Никакой дополнительной информации о случившемся пока не поступало.

В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. Подчеркивается, что в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.