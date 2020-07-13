Из-за пожара в салоне автомобиля в Ростовской области погиб ребенок

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13 июля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон автомобиля, pixabay.com

После пожара в салоне автомобиля, припаркованного возле частного дома, в Дубовском районе Ростовской области погиб двухлетний ребенок. Об этом заявил представитель СУСК России по региону.

Согласно последней информации, 11 июля текущего года в салоне машины внезапно вспыхнул пожар. После того, как возгорание было ликвидировано, на переднем пассажирском сидении был найден мальчик 2017 года рождения. У ребенка диагностировали ожоги четвертой степени, вследствие чего он был госпитализирован. Мальчик скончался, несмотря на усилия врачей.

Известно, что следователь обнаружил в автомобиле спички. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение ребенка с огнем.