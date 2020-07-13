Три человека скончались, один доставлен в реанимацию при пожаре в многоэтажном доме в Туле
13 июля 2020, 09:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Туле в квартире пятиэтажного дома в Туле утром 13 июля произошел пожар. Об этом рассказало «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Тульской области.
Известно: информация о возгорании в доме на улице Серебровская поступила около 07:17 по московскому времени. В результате трагедии квартире погибли трое - двое мужчин и одна женщина. Еще один человек доставлен в реанимацию.
При тушении пожара из дома были эвакуированы 14 жителей, в том числе один ребенок. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось: в Германии за сутки скончался один человек с COVID-19.
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