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Три человека скончались, один доставлен в реанимацию при пожаре в многоэтажном доме в Туле

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Три человека скончались, один доставлен в реанимацию при пожаре в многоэтажном доме в Туле
Квартира. Фото: pixabay.com

В Туле в квартире пятиэтажного дома в Туле утром 13 июля произошел пожар. Об этом рассказало «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Тульской области.

Известно: информация о возгорании в доме на улице Серебровская поступила около 07:17 по московскому времени.  В результате трагедии квартире погибли трое - двое мужчин и одна женщина. Еще один человек доставлен в реанимацию.

При тушении пожара из дома были эвакуированы 14 жителей, в том числе один ребенок. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось: в Германии за сутки скончался один человек с COVID-19.

ЕЧ

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