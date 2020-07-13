Катер с тремя рыбаками пропал на Камчатке

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13 июля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

удочка, pixabay.com

В акватории Охотского моря на севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками на борту. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 13 июля, сотрудники краевого главка МЧС.

В минувшие выходные спасательное ведомство получило запрос из полиции на оказание помощи в поисках троих мужчин, которые вышли из села Манилы Пенжинского района в село Тигиль Тигильского района на катере "Тунец-850". Связь с рыбаками была утеряна в районе мыса Мамет.

Для поиска пропавших запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с группой спасателей на борту.