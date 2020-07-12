В Можайске из-за дождя подтоплены более 30 приусадебных участков
12 июля 2020, 22:28[ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 12 июля, в подмосковном Можайске из-за дождей остаются подтопленными более 30 приусадебных участков и более 20 дачных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
«По состоянию на 20.00 ... подтопленными остаются 34 приусадебных участка и 22 дачных дома. Привлекаемые силы и средства: 27 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники», - пояснили в ведомстве.
Эвакуированы 20 человек (из них 3 детей).
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из-за паводка в городе введен режим ЧС. Подтоплено 117 дачных участков и 59 придомовых территорий, эвакуировано более 180 человек.
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