В Можайске из-за дождя подтоплены более 30 приусадебных участков

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 июля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: МЧС, EMERCOM of Russia/globallookpress.com

В воскресенье, 12 июля, в подмосковном Можайске из-за дождей остаются подтопленными более 30 приусадебных участков и более 20 дачных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«По состоянию на 20.00 ... подтопленными остаются 34 приусадебных участка и 22 дачных дома. Привлекаемые силы и средства: 27 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники», - пояснили в ведомстве.

Эвакуированы 20 человек (из них 3 детей).

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из-за паводка в городе введен режим ЧС. Подтоплено 117 дачных участков и 59 придомовых территорий, эвакуировано более 180 человек.