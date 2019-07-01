В красноярском Канске введён режим ЧС из-за подтопления, эвакуировано более 180 человек
1 июля 2019, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр города Канска в Красноярском крае Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС. Отмечается, что уровень воды в реке Кан поднялся до 440 см, подтоплено около 180 территорий.
"Эвакуировано 184 человека, уровень воды составляет 440 сантиметров", - передаёт его слова РИА Новости.
Градоначальник добавил, что подтоплено 117 дачных участков и 59 придомовых территорий. На месте происшествия работают более 40 человек-спасателей. Сотрудники экстренных служб обходят подтопленные дома и общаются с пострадавшими гражданами.
Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 30 июня.