В красноярском Канске введён режим ЧС из-за подтопления, эвакуировано более 180 человек

Мэр города Канска в Красноярском крае Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС. Отмечается, что уровень воды в реке Кан поднялся до 440 см, подтоплено около 180 территорий.

"Эвакуировано 184 человека, уровень воды составляет 440 сантиметров", - передаёт его слова РИА Новости.

Градоначальник добавил, что подтоплено 117 дачных участков и 59 придомовых территорий. На месте происшествия работают более 40 человек-спасателей. Сотрудники экстренных служб обходят подтопленные дома и общаются с пострадавшими гражданами.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 30 июня.