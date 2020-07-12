На МКАД пассажир такси устроил стрельбу

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12 июля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

МКАД, фото: pixabay.com

Столичные полицейские ведут розыск пассажира такси, который устроил стрельбу на МКАД. Инцидент произошёл сегодня недалеко от Можайского шоссе в районе 54-го километра дороги.

Очевидцы рассказали, что пассажир одного из автомобиля выстрелил вверх из оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Пострадавших нет, причины стрельбы пока неизвестны. В Москве объявлен план «Перехват». Обстоятельства ЧП выясняются.