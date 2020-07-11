Грузия обвинила российских пограничников в ранении и задержании грузина, нарушившего границу

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11 июля 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

граница, фото: vladikavkaz-news.net

Гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности. Тбилиси обвиняет российских пограничников в его ранении и лишении свободы.

Южная Осетия утверждает, что гражданин Грузии пересек границу и стрелял в пограничников.

"Житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г.р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12-го калибра", — сообщило югоосетинское КГБ. Кахеладзе был ранен в голеностоп и задержан.

Тбилиси обвинил российских пограничников в ранении и задержании гражданина Грузии. Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила, что "житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило. Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для тяжелых инцидентов и эскалации ситуации".