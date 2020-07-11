В Петербурге в реультате шторма пострадали два человека

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11 июля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Петербург, фото: pixabay.com

В результате сильного ветра сегодня в Петербурге уже пострадали два человека. Порывы ветра достигают 20 м/c, а в прибрежных районах - 24 м/c; в городе ожидаются ливни и грозы.

В Выборгском районе города дерево упало на автомобиль, пострадал мужчина 1979 года рождения.

Женщина 1943 года получила травмы в Приморском районе, в Удельном парке, дерево упало на асфальтированную площадку с лавочками в сквере.

Сотрудники МЧС мобилизуются для борьбы с вероятными последствиями шторма. На дежурство вызван дополнительный оперативно-ремонтный персонал, была проверена готовность всей спецтехники и наличие аварийного резерва. В 18:00 закрыли створы дамбы в Кронштадте из-за приближающегося наводнения.

Вчера в зону подтопления в Краснодаре попали частные дома.