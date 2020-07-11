В жилом здании Москвы загорелись несколько балконов

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11 июля 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

пожар, фото: pixabay.com

На юго-западе Москвы некоторое время назад огонь охватил балконы нескольких квартир. В настоящее время происходит эвакуация жильцов. Площадь пожара не уточняется, как и причина возгорания.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили, что пожар удалось быстро локализовать. Пожар проиошел по адресу Чечерский проезд, 88.

Ранее сообщалось, что угроза обрушения возникла на месте ЧП с газом в Нижнем Новгороде.