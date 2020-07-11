В ДТП в Московской области погибла известная девушка-байкер
11 июля 2020, 19:08[ «Аргументы Недели» ]
Сегодня по дороге из Москвы в Ярославль в ДТП погибла известная женщина-байкер и мотоблогер Ксения Никитина. Она врезалась в трактор на большой скорости на трассе М8 "Холмогоры".
Погибшей было 33 года. Трактор двигался в попутном направлении в крайней левой полосе. Ксения, обгоняя колонну мотоциклов, снимала их на видеокамеру, прикрепленную к шлему на скорости 160 километров в час.
Ксения Никитина родилась в Ярославле, последние годы проживала в столице. Ксения вела свой Блог, у нее канал на YouTube, который был популярен в среде байкеров. в Сети опубликовали последнее видео с участием Ксении, где она дает напутствие байкерам перед последней своей поездкой: "Думаю, мы, когда поедем, мы прям тронемся, и как бог на душу положит, так и пойдём. Как каждому комфортно".
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