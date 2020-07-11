В ДТП в Башкирии погибли трое подростков

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11 июля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

руль, pixabay.com

На трассе в Башкирии в ночь на субботу случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации сотрудников ГУ МЧС по республике, в результате аварии погибли трое подростков.

ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 случилось на автодороге межмуниципального значения Булгаково – Бекетово около 4.00 по местному времени (2.00 по Москве).

На месте аварии были найдены погибшими трое подростков – один 2002 и двое 2004 года рождения. В настоящий момент на участке дороги, где случилось происшествие, работает следственно-оперативная группа. Подробности и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.