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В Гагаринском тоннеле в Москве случилось ДТП с участием семи машин

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Гагаринском тоннеле в Москве случилось ДТП с участием семи машин
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Гагаринском тоннеле на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Представители экстренных служб столицы в пятницу вечером, 10 июля, уточнили, что пострадали два человека.

Ранее стало известно, что движение по внешней стороне ТТК на юго-западе Москвы затруднено из-за аварии с участием нескольких легковых автомобилей.

К настоящему моменту установлено, что в ДТП в Гагаринском тоннеле участвовали семь транспортных средств. В результате случившегося пострадали два человека. Одна полоса перекрыта для движения. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

ЕТ

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