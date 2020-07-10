В Гагаринском тоннеле в Москве случилось ДТП с участием семи машин

В Гагаринском тоннеле на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Представители экстренных служб столицы в пятницу вечером, 10 июля, уточнили, что пострадали два человека.
Ранее стало известно, что движение по внешней стороне ТТК на юго-западе Москвы затруднено из-за аварии с участием нескольких легковых автомобилей.
К настоящему моменту установлено, что в ДТП в Гагаринском тоннеле участвовали семь транспортных средств. В результате случившегося пострадали два человека. Одна полоса перекрыта для движения. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
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