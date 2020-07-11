В Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ

Автомобиль с украинскими военнослужащими подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, грузовик подорвался у линии соприкосновения в районе города Попасная. Автомобиль ВС Украины наехал на противотанковую мину ТМ-62, младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался по дороге в больницу.
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