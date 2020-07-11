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В Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ
украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Автомобиль с украинскими военнослужащими подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

По данным Народной милиции ЛНР, грузовик подорвался у линии соприкосновения в районе города Попасная.
Автомобиль ВС Украины наехал на противотанковую мину ТМ-62, младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался по дороге в больницу.

На Украине активно идет подготовка к военному сценарию решения проблемы Донбасса, на это указывают недавние заявления властей Незалежной, сообщил ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

НС

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