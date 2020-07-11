В результате взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде пострадали три человека

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11 июля 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В одном из домов Нижнего Новгорода произошел взрыв газовоздушной смеси. Как сообщили утром в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате случившегося пострадали три человека.

Происшествие случилось в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Краснодонцев. Травмы получили три человека, спасены были 11 граждан. Спасатели эвакуировали 28 граждан.

Известно, что в результате взрыва и последующего возгорания оказались повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между 6 и 7 этажами. Кроме того, было нарушено остекление двух квартир, а также лестничного марша подъезда. К настоящему моменту начата ликвидация последствий пожара.