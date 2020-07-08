В больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа в доме на северо-востоке Москвы

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8 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пациент, pixabay.com

Житель квартиры на улице Проходчиков в Москве, где 29 июня, предположительно, после хлопка газа произошел взрыв, скончался в больнице. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

Согласно последней информации, пострадавший проживал в квартире, где, вероятно, и произошел взрыв. Человек скончался в больнице в минувший вторник, 7 июля.

Напомним, 29 июня на третьем этаже дома на улице Проходчиков после хлопка газа загорелись четыре квартиры. Были спасены 17 человек, трое из них попали в больницу. Специалисты Мосгаза осмотрели пострадавшие помещения и установили, что газовые приборы не повреждены. СК в свою очередь отмечал, что один из жильцов дома "проявил небрежность" в ходе обращения с газовоздушным оборудованием.