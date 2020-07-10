Перед школой в Петербурге две девушки водрузили радужный флаг

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10 июля 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Радужный флаг. Фото: pixabay.com

Перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении, водрузили радужный флаг.

Полотнище провисело вблизи здания не более пяти минут, поскольку охрана школы оперативно его обнаружила и демонтировала.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, в результате удалось идентифицировать одну из предположительных участниц инцидента, которая оказалась ученицей той самой школы.

В районной администрации заявили, что «о наличии или отсутствии в данном деянии признаков преступления будут разбираться правоохранительные органы», куда администрация школы уже обратилась.