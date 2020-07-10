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Из горящей квартиры в Москве спасены пять человек

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Главное управление МЧС по г. Москве

Из горящей квартиры в Москве спасены пять человек
пожар, pixabay.com

В жилом доме на юго-западе Москвы в пятницу, 10 июля, вспыхнул пожар. Согласно информации сотрудников пресс-службы столичного главка МЧС РФ, из горящей квартиры пожарные спасли пятерых человек.

Спасатели уточнили, что пожар вспыхнул ранее сегодня по адресу: Новоясеневский проспект, дом 19, корпус 1. Пламя возникло в квартире, распложенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные смогли вывести из помещения пятерых граждан.

Площадь пожара в настоящий момент устанавливается, также специалисты выясняют, по какой причине возникло возгорание.

ЕТ

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