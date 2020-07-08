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Пожар в Волгоградской области перешел на 10 частных жилых домов

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар в Волгоградской области перешел на 10 частных жилых домов
Пожар. Фото: pixabay.com

В Волгоградской области пожар с поля с пшеницей перешел на десять частных жилых домов в населенном пункте Княженский 2. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется: всего в населенном пункте 50 домов, где проживает 84 человека. В результате инцидента пострадавших нет, сейчас все люди эвакуированы.

Ранее сообщалось: в больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа в доме на северо-востоке Москвы.

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