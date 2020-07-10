На Сахалине в лесу найдено тело пропавшей четыре дня назад девочки

Источник в правоохранительных органах сообщил, что на Сахалине задержали подозреваемых в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки. Задержаны мужчина и женщина, пока неизвестно являются ли они супружеской парой.
По данным следствия, в пятницу, 10 июля, в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружено тело 8-летней Виктории с признаками насильственной смерти. Отмечается, что девочка погибла 6 июля. В тот день она вышла из дома в Южно-Сахалинске и не вернулась.
Местные СМИ пишут, что Виктория села в машину к семейной паре – мужчина 1971 года рождения и женщина - 1988. Кроме того, перед убийством злоумышленник надругался над девочкой.
Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего инцидента. Возбуждено уголовное дело.
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