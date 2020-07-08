Пропавшая в понедельник на Сахалине девочка попала в объектив камеры видеонаблюдения

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8 июля 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Сахалинской области

плюшевая игрушка, pixabay.com

Восьмилетняя девочка, которая пропала на Сахалине в минувший понедельник, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Соответствующую информацию предоставили в среду в региональном СУСК РФ.

После исчезновения ребенка в Южно-Сахалинске было возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках расследования уголовного дела с камеры наружного наблюдения одного из зданий в пл./р Ново-Александровск была изъята видеозапись, которая зафиксировала изображение девочки.

Следствие просит местных жителей сообщить любую информацию, которая может помочь в поиске ребенка.

Ежедневно девочку ищут от 100 до 400 волонтеров, а также сотрудники МВД, СК, МЧС, коммунальных служб и администрации Южно-Сахалинска.