Стало известно, что произошло с 16-летней девушкой, пропавшей во время поездки в Москву
5 июля 2020, 13:40[ «Аргументы Недели» ]
16-летняя жительница уехала из подмосковного Домодедова и пропала в Москве. О ее местонахождении ничего не было известно несколько дней. Появилась информация, что с ней произошло. Сейчас девушка в больнице.
Девочка-подросток пришла в столичную стоматологическую клинику. Она сообщила медикам о насилии со стороны 7 неизвестных мужчин и попросила вызвать полицию.
На теле пострадавшей ссадины и царапины. Ее отвезли в больницу, а полиция между тем назначила экспертизу.
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