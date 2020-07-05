Стало известно, что произошло с 16-летней девушкой, пропавшей во время поездки в Москву

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5 июля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

плачущая девушка, фото: pixabay.com

16-летняя жительница уехала из подмосковного Домодедова и пропала в Москве. О ее местонахождении ничего не было известно несколько дней. Появилась информация, что с ней произошло. Сейчас девушка в больнице.

Девочка-подросток пришла в столичную стоматологическую клинику. Она сообщила медикам о насилии со стороны 7 неизвестных мужчин и попросила вызвать полицию.

На теле пострадавшей ссадины и царапины. Ее отвезли в больницу, а полиция между тем назначила экспертизу.