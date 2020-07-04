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Аргументы Недели Происшествия 13+

Девушка уехала в Москву и исчезла

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

Девушка уехала в Москву и исчезла
полицейский, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

16-летняя жительница уехала из подмосковного Домодедова и пропала в Москве. О ее местонахождении ничего не известно уже несколько дней. Мать девочки обратилась в полицию.

Две подружки уехали в столицу, вернулась только одна, сообщив, что ее спутница осталась в Москве с каким-то парнем. Он, в свою очередь, сообщил, что не видел ее уже два дня. Полиция начала поиски школьницы.

Пропавшую под Тулой девочку нашли погибшей.

НС

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