Девушка уехала в Москву и исчезла

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4 июля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

полицейский, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

16-летняя жительница уехала из подмосковного Домодедова и пропала в Москве. О ее местонахождении ничего не известно уже несколько дней. Мать девочки обратилась в полицию.

Две подружки уехали в столицу, вернулась только одна, сообщив, что ее спутница осталась в Москве с каким-то парнем. Он, в свою очередь, сообщил, что не видел ее уже два дня. Полиция начала поиски школьницы.

Пропавшую под Тулой девочку нашли погибшей.