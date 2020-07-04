Девушка уехала в Москву и исчезла

4 июля 2020, 15:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: REN-TV
16-летняя жительница уехала из подмосковного Домодедова и пропала в Москве. О ее местонахождении ничего не известно уже несколько дней. Мать девочки обратилась в полицию.
Две подружки уехали в столицу, вернулась только одна, сообщив, что ее спутница осталась в Москве с каким-то парнем. Он, в свою очередь, сообщил, что не видел ее уже два дня. Полиция начала поиски школьницы.
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