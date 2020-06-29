Пропавшую под Тулой девочку нашли погибшей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 июня 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: лес, pixabay.com

Следственный комитет РФ по Тульской области сообщил, что в поселке Бородинский Киреевского района нашли мертвой пропавшую 25 июня девочку.

«Примерно в 21 час 40 минут 28 июня 2020 года в результате совместных мероприятий … в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Помимо сотрудников СК РФ в поиске принимали участие сотрудники ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии, УФСИН, 106 гвардейской Воздушно-дисантной дивизии, а также члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».