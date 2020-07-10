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В результате взрыва газа в поселке в Кировской области умер один человек, два пострадали

, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В результате взрыва газа в поселке в Кировской области умер один человек, два пострадали
Взрыв. Фото: pixabay.com

В поселке городского типа Кинкур в Кировской области произошел взрыв газа.  Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ЕДДС района.

Он случился 10 июля в 05:54 по улице Шарыгина, 1а, на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома. Жильцов сразу эвакуировали.   

Известно, что в результате трагедии два человека пострадали, один скончался. Пожар уже потушили.

По данным пресс-службе МЧС России,  в ходе инцидента обрушилось перекрытие первого этажа.

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