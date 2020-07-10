В результате взрыва газа в поселке в Кировской области умер один человек, два пострадали

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10 июля 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Взрыв. Фото: pixabay.com

В поселке городского типа Кинкур в Кировской области произошел взрыв газа. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ЕДДС района.

Он случился 10 июля в 05:54 по улице Шарыгина, 1а, на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома. Жильцов сразу эвакуировали.

Известно, что в результате трагедии два человека пострадали, один скончался. Пожар уже потушили.

По данным пресс-службе МЧС России, в ходе инцидента обрушилось перекрытие первого этажа.

Ранее сообщалось: СК расследуется дело о геноциде жителей Сталинграда фашистами.