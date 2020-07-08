После скандала с задержанием Никиты Джигурды губернатор области собирает экстренное совещание

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8 июля 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Никита Джигурда, фото: «Аргументы Недели», Оксана Шкода

После скандала, возникшего с задержанием и ультимативной просьбой полицейских МО МВД России "Дивеевский" покинуть пределы Дивеевского монастыря и села Дивеево Никиты Джигурды, его охранника Евгения Ильина и спецкора "АН" Оксаны Шкоды, поступила информация от местных жителей села Дивеево.

Они сообщили о том, что 9 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин собирает срочное совещание по поводу целесообразности карантинных мер в селе Дивеево.

Дело в том, что село находится на карантине с 25 апреля, и проезд в этот населенный пункт ограничивается блокпостами. А вот в самом монастыре карантин официально снят Роспотребнадзором еще 11 июня. То есть, по факту открытая для посещения обитель оказалась в тисках так называемой "карантинной зоны". Из которой, стоит отметить, этот же монастырь посещают местные жители. При этом паломники из других регионов почему-то оказываются ограниченными в правах посетить монастырь.

Соцсети губернатора Глеба Никитина сейчас атакуют жители области с требованиями снять карантин, в том числе, в Дивеево.