Никита Джигурда заблокирован на территории Дивеевского монастыря полицией

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8 июля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Никита Джигурда и корреспондент "АН" Оксана Шкода на территории Дивеевского монастыря

Проводится проверка по факту "незаконного проникновения" актера Никиты Джигурды и корреспондента «Аргументов недели» Оксаны Шкоды в село Дивеево и на территорию Дивеевского монастыря.

Наряд сотрудников полиции проводит проверку по факту прохождения "нарушителями" блокпостов в мирном городе в мирное время! Согласно 51-й статьи Конституции задержанные отказались давать пояснения. Разбирательство продолжится в стенах местной прокуратуры.

Артист и корреспондент планируют написать заявление в местную прокуратуру.

Объяснительная корреспондента "Аргументы недели"