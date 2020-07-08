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Никита Джигурда заблокирован на территории Дивеевского монастыря полицией

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Джигурда заблокирован на территории Дивеевского монастыря полицией
Актер Никита Джигурда и корреспондент "АН" Оксана Шкода на территории Дивеевского монастыря
Проводится проверка по факту  "незаконного проникновения" актера Никиты Джигурды и корреспондента «Аргументов недели» Оксаны Шкоды  в село Дивеево и на  территорию Дивеевского монастыря.
Наряд сотрудников полиции  проводит проверку по факту прохождения "нарушителями"    блокпостов в мирном городе в мирное время! Согласно 51-й статьи Конституции задержанные отказались давать пояснения. Разбирательство продолжится в стенах местной прокуратуры.
Артист и корреспондент планируют написать заявление в местную прокуратуру.
 
Объяснительная корреспондента "Аргументы недели" 
ГБ

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